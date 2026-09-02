भोपाल को जाम से मिलेगी राहत, 3225 करोड़ से बनेगा वेस्टर्न फोरलेन बायपास, इंदौर की दूरी 21 KM तक होगी कम

Bhopal Western Bypass construction: मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने को लेकर कैबिनेट बैठक में बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। भोपाल में बढ़ते ट्रैफिक और एक शहर से दूसरे शहर के बीच आसान सफर को देखते हुए कैबिनेट ने वेस्टर्न बायपास फोरलेन प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस प्रोजेक्ट से शहर में ट्रैफिक दबाव आने वाले समय में कम होने की संभावना है। बायपास तैयार हो जाने के बाद सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि, जबलपुर, नर्मदापुरम और इंदौर की तरफ जाने वाले यात्रियों को भी इसका फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में कुछ अहम बदलाव भी किए गए है। ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई रूट और लंबाई को भी चेंज किया गया है।