एमपी बीजेपी में बड़े बदलाव की आहट, दिल्ली जाकर नितिन नवीन से मिले सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav : मध्यप्रदेश में पिछले कुछ घंटे राजनैतिक रूप से गहमागहमी भरे रहे। बीजेपी की सरकार और संगठन में गजब की सक्रियता नजर आई। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार सुर्खियों में बने प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने मुलाकात की। पूर्व मंत्री से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मिले। इधर सीएम मोहन यादव दिनभर भोपाल में व्यस्त रहने के बाद शाम को दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने अनेक केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की अटकलें फिर तेज हो गईं। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा, पार्टी में कुछ जिम्मेदारी चाह रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व इसपर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है।