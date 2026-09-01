एमपी के मंत्री तुलसी सिलावट ने झोपड़ी में खाई आधी रोटी, राहुल गांधी को दिया जवाब

Tulsiram Silavat : एमपी के जल संसाधन विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट एक झोपड़ी में पहुंचे। वहां रहनेवाली महिला से रोटी मांगी और खाकर बोले- मैंने आपका नमक खाया है। आदिवासी महिला की आधी रोटी खाने के साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने अंदाज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब दे दिया। वे केन-बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों से मिलने छतरपुर पहुंचे थे। इसी दौरान मंत्री तुलसी सिलावट ने आदिवासी परिवार से रोटी मांगकर खाई। हाल ही में केन-बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों के लिए राहुल गांधी ने आवाज उठाई। इसके बाद से ही प्रदेश सरकार और बीजेपी नेता, कांग्रेस पर इस मामले में भ्रम फैलाने के लगा रहे हैं।