एमपी के आइपीएस ए साईं मनोहर को दिल्ली में दी सकती है बड़ी जिम्मेदारी, कैबिनेट में प्रस्ताव की चर्चा

IPS A. Sai Manohar : एमपी के आइपीएस ए साईं मनोहर को बड़ी जिम्मेदारी दी सकती है। उन्हें सीएम का सुरक्षा सलाहकार बनाने की चर्चा है। आइपीएस ए साईं मनोहर को दिल्ली में पदस्थ किया जाएगा। मंगलवार को मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव आने की बात कही जा रही है। आइपीएस ए साईं मनोहर एडीजी इंटेलिजेंस के पद से सोमवार को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। वे अनेक प्रमुख दायित्व निभा चुके हैं।