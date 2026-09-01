भोपाल लौटते ही राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मिलने पहुंच गए सीएस अशोक वर्णवाल, मच गई हलचल

CS Ashok Barnwal : एमपी के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में उनपर अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के सरकार के निर्णय पर लोक भवन ने भी मुहर लगा दी है। मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके कुछ ही घंटों बाद गवर्नर मंगुभाई पटेल से भी राज्य सरकार को अपने रुख पर लगभग सहमति मिल गई। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा होनी बाकी है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल कुछ दिनों से बाहर थे। सोमवार को वे जैसे ही भोपाल लौटे, प्रदेश के सीएस अशोक वर्णवाल भी लोकभवन जा पहुंचे। उनके अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचने पर प्रशासनिक और राजनैतिक हल्कों में हलचल मच गई।