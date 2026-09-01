बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम 4 दिन बिगाड़ेगा मौसम, एमपी के 17 जिलों में भारी बारिश

MP Weather Update :मध्य प्रदेश के लगभग आधे हिस्से पर इन दिनों मानसूनी तेज बारिश सक्रिय है, जबकि करीब आधे राज्य पर मध्यम से हल्की बारिश का दौर जारी है। वहीं, राजधानी भोपाल में स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और ट्रफ के प्रभाव के चलते बारिश का दौर आगामी चार दिन जारी रहेगा। इस दौरान सूबे के जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और ग्वालियर-चंबल संभाग के अधिकतर जिलों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम प्रणाली के प्रभाव से पूर्वी हिस्से से शुरू हुआ बारिश का ये दौर आगामी दिनों में पश्चिमी राज्य की तरफ बढ़ेगा।