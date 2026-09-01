‘घर गई तो वापस मत आना…’, टि्वशा को सास गिरिबाला ने दी थी चेतावनी, 16 सितंबर को तय होंगे आरोप

इस पूरे मामले में ट्विशा पक्ष के वकील अंकुर पांडे ने बताया कि सास गिरिबाला सिंह को पहले इसी अदालत ने अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया है। बाद में जबलपुर हाईकोर्ट ने जिला अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया और गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। इसके बाद ही समर्थ और गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी की गई थी। अब फिर से ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आगे उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक चार्जशीट दाखिल होने के बाद निचली अदालतों को प्राथमिकता के आधार पर 60 से 90 दिनों के भीतर आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी करना है। ऐसे में इस मामले में भी आरोप तय करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।