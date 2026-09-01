‘पत्नी बेवफा थी, बच्चे मेरे नहीं हैं….’, आरोपी पति ने कागज पर लिखी अपनी बात, छतरपुर पुलिस जांच में जुटी

गर्दन में चोट के कारण राजा बाबू पुलिस से बातचीत नहीं कर पा रहा था। उसने पेन और कागज मांगकर लिखकर अपना पक्ष रखा। उसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए लिखा - उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका थी। राजा बाबू ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी संबंध थे। राजा बाबू ने लिखित बयान में आरोप लगाया कि- उनके तीन बच्चे उसके नहीं हैं, फिर भी वह उनका पालन-पोषण कर रहा था। आरोपी ने पत्नी पर उसके खिलाफ साजिश करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने उसके लिखित बयान को जांच का हिस्सा बनाया है और लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पड़ताल की जा रही है।