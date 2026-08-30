Chhatarpur news: आभा आईडी से जुड़ेगा मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड, डॉक्टरों को मिलेंगे टैबलेट

Chhatarpur news:मध्यप्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल की ओपीडी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। जल्द ही अस्पताल में पर्चियां संभालने और पुरानी फाइलों को टटोलने की परंपरा पर पूरी तरह विराम लग जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत अब हर मरीज का इलाज, जांच रिपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड उसकी आभा आईडी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए ओपीडी में तैनात डॉक्टरों को विशेष टैबलेट दिए जारहे है, ताकि वे बिना किसी देरी के मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास देख सकें और नया उपचार सिस्टम में दर्ज कर सकें।