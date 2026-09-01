कैबिनेट के फैसलेः भोपाल के पश्चिमी बायपास समेत आरजीपीवी के पुनर्गठन को मंजूरी

मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक सीएम मोहन यादव (mp cm dr mohan yadav) की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के फैसलों की जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की ओर से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं एवं सेवाओं की निरंतरता और विभागीय संपत्तियों के संधारण के लिए ₹915.77 करोड़, मशीनरी एवं उपकरणों के अनुरक्षण के लिए ₹488.41 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। आयुष विभाग के अंतर्गत नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा एवं मैहर में जिला आयुष अधिकारी कार्यालयों के लिए 20 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।