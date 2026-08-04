Udaynidhi Arrest Update : विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, राज्यभर में डीएमके का प्रदर्शन

चेन्नई. विपक्ष के नेता और डीएमके यूथ विंग सचिव उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार को पुलिस ने उनके नीलांकरै स्थित आवास से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। तंजावुर में डीएमके की ओर से सोमवार को आयोजित आंदोलन में कथित रूप से महिलाओं (प्रमुख रूप से एक अभिनेत्री) के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर थी। उन पर बीएनएस, महिला उत्पीड़न रोकथाम कानून और आइटी एक्ट की धारा के तहत तंजावुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएमके ने इस गिरफ्तारी का राज्यभर में पुरजोर विरोध किया। मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा जहां उदयनिधि को राहत भी मिल गई। सरकार की ओर से भी अदालत को विश्वास दिलाया गया कि उनको जेल में डालने का इरादा नहीं है। इस बीच तंजावुर पुलिस उनको चेन्नई से तंजावुर लेकर गई। मार्ग भर में डीएमके कार्यकर्ताओं का हंगामा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसकी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि बुधवार से शुरू होने वाले बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन शामिल हों।सूत्रों के अनुसार सुबह तंजावुर पुलिस ने उदयनिधि के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की छह धाराओं, महिला उत्पीड़न कानून और आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। तंजावुर पुलिस की टीम डीएसपी अलगेशन के नेतृत्व में चेन्नई पहुंची और उदयनिधि को मामले की जानकारी दी।