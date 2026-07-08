TN : 22 जिलों में सरकारी अस्पतालों में OP पंजीकरण सुविधा हुई ऑनलाइन

मंत्री अरुणराज ने बताया, “अब लोग बिना कतार में लगे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर किसी के पास स्मार्टफोन या व्हाट्सएप नहीं है, तो वह परिवार के सदस्य, पड़ोसी या ई-सेवा केंद्र की मदद से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है।” चैटबॉट की सुविधा पाने के लिए व्हाट्सएप नंबर 96192 22999 पर “हाय” भेजना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि यह सेवा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, चेन्नई के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में 8 जुलाई से शुरू हो चुकी है।