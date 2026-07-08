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साइबर ठगों पर AI का शिकंजा, ग्वालियर हैकाथॉन में युवाओं के नवाचार बने पुलिस की नई ताकत

तेजी से बदलती तकनीक के दौर में साइबर अपराधियों की चुनौतियों का जवाब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल इनोवेशन से दिया जाएगा। इसी सोच के साथ ग्वालियर पुलिस ने 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान के तहत मंगलवार को बाल भवन सभागार में साइबर हैकाथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों और आईटी क्षेत्र से जुड़ी 20 चयनित टीमों ने हिस्सा लिया और पुलिसिंग तथा साइबर सुरक्षा से जुड़ी वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए एआई आधारित तकनीकी मॉडल और डिजिटल टूल्स प्रस्तुत किए।
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ग्वालियर

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Prashant Kumar Sharma

Jul 08, 2026

15 मिनट के लाइव डेमो में दिखाए स्मार्ट डिजिटल टूल्स।

photo : AI

'सेफ क्लिक 2.0' अभियान में 20 टीमों ने पेश किए स्मार्ट डिजिटल समाधान, बीएसएफ जवानों और आमजन को भी सिखाए साइबर सुरक्षा के गुर।
ग्वालियर। तेजी से बदलती तकनीक के दौर में साइबर अपराधियों की चुनौतियों का जवाब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल इनोवेशन से दिया जाएगा। इसी सोच के साथ ग्वालियर पुलिस ने 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान के तहत मंगलवार को बाल भवन सभागार में साइबर हैकाथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों और आईटी क्षेत्र से जुड़ी 20 चयनित टीमों ने हिस्सा लिया और पुलिसिंग तथा साइबर सुरक्षा से जुड़ी वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए एआई आधारित तकनीकी मॉडल और डिजिटल टूल्स प्रस्तुत किए।

प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने साइबर अपराध की रोकथाम, डिजिटल फ्रॉड की पहचान, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी, ऑनलाइन ठगी पर नियंत्रण और पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ाने से जुड़े कई नवाचार प्रस्तुत किए। टीमों ने मौके पर ही अपने प्रोजेक्ट तैयार किए और उनका लाइव प्रदर्शन भी किया।

पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हैकाथॉन केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि नई तकनीक के जरिए समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रभावी मंच है। उन्होंने युवाओं से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी समझने और तकनीक का सकारात्मक एवं जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भविष्य की पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका लगातार बढ़ेगी और युवाओं के नवाचार इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

15 मिनट में दिखाया तकनीक का दम

प्रतियोगिता में जीवाजी विश्वविद्यालय सहित कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों और निजी आईटी कंपनियों की टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक टीम को अपने प्रोजेक्ट का 15 मिनट का लाइव डेमो और प्रेजेंटेशन देना था। प्रतिभागियों ने ऐसे सॉफ्टवेयर और एआई आधारित टूल्स प्रस्तुत किए, जो अपराधियों की तेजी से पहचान करने, साइबर ठगी के पैटर्न का विश्लेषण करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और पुलिस की जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हो सकते हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सम्मानित किया।

बीएसएफ जवानों को भी दिए साइबर सुरक्षा के टिप्स

'सेफ क्लिक 2.0' अभियान केवल तकनीकी प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहा। ग्वालियर पुलिस की साइबर टीम ने बीएसएफ अकादमी टेकनपुर पहुंचकर जवानों और वरिष्ठ अधिकारियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है, क्योंकि साइबर अपराधी सुरक्षा बलों के कर्मचारियों को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें फिशिंग लिंक, फर्जी कॉल, संदिग्ध ई-मेल और डिजिटल ठगी के नए तरीकों से बचने के उपाय बताए गए।

नुक्कड़ नाटक से दिया साइबर सुरक्षा का संदेश

महाराज बाड़ा पर आयोजित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम नागरिकों और स्कूली छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस टीम ने बताया कि फर्जी लॉटरी, केबीसी इनाम, फेक कूरियर, ऑनलाइन निवेश, ओटीपी और बैंकिंग फ्रॉड जैसे मामलों में लोग किस तरह ठगी का शिकार होते हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या मैसेज पर भरोसा न करें और साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस से संपर्क करें।

: कार्यक्रम की प्रमुख बातें
'सेफ क्लिक 2.0' अभियान के तहत साइबर हैकाथॉन का आयोजन।
20 टीमों ने एआई आधारित साइबर सुरक्षा समाधान प्रस्तुत किए।
15 मिनट के लाइव डेमो में दिखाए स्मार्ट डिजिटल टूल्स।
विजेता टीमों को पुलिस अधिकारियों ने किया सम्मानित।
बीएसएफ जवानों, अधिकारियों, छात्रों और आम नागरिकों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण।
नुक्कड़ नाटक के जरिए ऑनलाइन ठगी से बचाव का संदेश दिया गया।

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Updated on:

08 Jul 2026 06:46 pm

Published on:

08 Jul 2026 06:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / साइबर ठगों पर AI का शिकंजा, ग्वालियर हैकाथॉन में युवाओं के नवाचार बने पुलिस की नई ताकत

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