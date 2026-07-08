साइबर ठगों पर AI का शिकंजा, ग्वालियर हैकाथॉन में युवाओं के नवाचार बने पुलिस की नई ताकत

'सेफ क्लिक 2.0' अभियान में 20 टीमों ने पेश किए स्मार्ट डिजिटल समाधान, बीएसएफ जवानों और आमजन को भी सिखाए साइबर सुरक्षा के गुर।

ग्वालियर। तेजी से बदलती तकनीक के दौर में साइबर अपराधियों की चुनौतियों का जवाब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल इनोवेशन से दिया जाएगा। इसी सोच के साथ ग्वालियर पुलिस ने 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान के तहत मंगलवार को बाल भवन सभागार में साइबर हैकाथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों और आईटी क्षेत्र से जुड़ी 20 चयनित टीमों ने हिस्सा लिया और पुलिसिंग तथा साइबर सुरक्षा से जुड़ी वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए एआई आधारित तकनीकी मॉडल और डिजिटल टूल्स प्रस्तुत किए।