TRAI ने जारी किए आंकड़े, एमपी में 4 लाख नए मोबाइल यूजर, 7 हजार ने छोड़ा BSNL

मध्यप्रदेश सर्किल में बीएसएनएल के मोबाइल ग्राहकों की संख्या में लगातार उतार-चढ़ाव देखा गया है। दिसंबर 2025 में ग्राहकों की संख्या 51.18 लाख थी, जो लगातार बढ़ते हुए अप्रेल 2026 में अपने उच्चतम स्तर 51.40 लाख पर पहुंच गई थी। हालांकि, मार्च की मामूली गिरावट के बाद मई 2026 में कंपनी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मई महीने में ग्राहकों की संख्या घटकर 51.32 लाख रह गई, जिसका मतलब है कि अप्रैल के मुकाबले इस एक महीने में 7,571 मोबाइल ग्राहकों की भारी गिरावट दर्ज की गई है।