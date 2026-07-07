मम्मी-पापा के पास नहीं जाऊंगी… अचानक एमपी हाईकोर्ट क्यों पहुंची लापता किशोरी? जज के एक सवाल में उलझी कहानी

कोर्ट रूम में जब जजों ने लड़की से पूछताछ (MP High Court Judge Asking Quetion) की तो उसने बेहद अहंकार के साथ स्वीकार किया कि वह नाबालिग है और अगस्त 2026 में 17 वर्ष की हो जाएगी (दस्तावेजों के अनुसार जन्मतिथि 5 अगस्त 2009 है)। उसने दावा किया कि माता-पिता उसे प्रताड़ित करते थे और घर छोड़ने को कहते थे, इसलिए वह गुस्से में घर से भाग गई थी। लड़की ने कहानी सुनाते हुए कहा, उसके पास मोबाइल नहीं था और वह अकेले ही मथुरा और कश्मीर घूमती रही और सड़कों पर दिन-रात गुजारे।