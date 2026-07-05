5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ग्वालियर को दो नई रेल सेवाओं की सौगात : अब रीवा और नांदेड़ के लिए सीधी रेल सेवा

रेल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने ग्वालियर को दो नई रेल सेवाओं की सौगात दी है। पहली ग्वालियर-रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन है, जिसका संचालन 8 जुलाई से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार किया जाएगा। वहीं टनकपुर-नांदेड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस का उद्घाटन विशेष फेरा 6 जुलाई से शुरू होगा।
1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Jul 05, 2026

rail service

train

ग्वालियर. रेल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने ग्वालियर को दो नई रेल सेवाओं की सौगात दी है। पहली ग्वालियर-रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन है, जिसका संचालन 8 जुलाई से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार किया जाएगा। वहीं टनकपुर-नांदेड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस का उद्घाटन विशेष फेरा 6 जुलाई से शुरू होगा। इन दोनों ट्रेनों के संचालन से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच रेल संपर्क बेहतर होगा तथा यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा।

25 नवंबर तक संचालन
ट्रेन संख्या 04191 ग्वालियर-रीवा साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक बुधवार सुबह 7.40 बजे ग्वालियर से रवाना होकर शाम 7.40 बजे रीवा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04192 रीवा-ग्वालियर स्पेशल प्रत्येक बुधवार रात 9 बजे रीवा से चलेगी और अगले दिन सुबह 9.40 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। यह विशेष ट्रेन 25 नवंबर तक दोनों दिशाओं में कुल 20-20 फेरे लगाएगी।

इन स्टेशनों पर रुकेगी
यह ट्रेन डबरा, दतिया, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, निवाड़ी, मऊरानीपुर, हरपालपुर, महोबा, बांदा, अतर्रा, चित्रकूटधाम कर्वी, टिकरिया, मझगवां, जैतवार और कैमा सहित निर्धारित स्टेशनों पर ठहरेगी। इससे ग्वालियर, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को सीधा रेल संपर्क मिलेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में कुल 22 एलएचबी कोच लगाए गए हैं। वहीं, ट्रेन संख्या 05012 टनकपुर-नांदेड़ उद्घाटन विशेष 6 जुलाई को सुबह 10.45 बजे टनकपुर से रवाना होकर रात 9.55 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। यहां पांच मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, खंडवा, अकोला, ङ्क्षहगोली और पूर्णा होते हुए अगले दिन शाम 6 बजे नांदेड़ पहुंचेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के संचालन और समय की नवीनतम जानकारी एनटीईएस या रेलवे हेल्पलाइन 139 से अवश्य प्राप्त कर लें। अधिकारियों का कहना है कि इन नई रेल सेवाओं से लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और अधिक सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Jul 2026 06:20 pm

Published on:

05 Jul 2026 06:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर को दो नई रेल सेवाओं की सौगात : अब रीवा और नांदेड़ के लिए सीधी रेल सेवा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्वालियर… दावा: 10 जुलाई तक मल्टीलेवल पार्किंग शुरू करने का, चुनौती: बेसमेंट में अभी भी 8 फीट से ज्यादा पानी भरा

gwalior multilevel parking
ग्वालियर

13 साल पहले निकाह, फिर दहेज प्रताड़ना, बाद में ब्रेन स्ट्रोक से मौत, रिश्तेदार आरोपी नहीं ! ग्वालियर हाइकोर्ट की टिप्पणी

Gwalior HighCourt decision: पिता की याचिका खारिज कर दी (Photo Source- freepik)
ग्वालियर

ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- “मेरी आंख पर ब्लिंकर लगे, इधर-उधर नहीं देख सकता”, ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री

Jyotiraditya Scindia ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोहराया विकसित भारत का संकल्प
ग्वालियर

Lift on Activa: बेटी के साथ एक्टिवा पर लड़के को बैठा देख, ग्वालियर में गुस्से में बौखलाया पिता

GWALIOR
ग्वालियर

Gwalior Rewa Special Train: 8 जुलाई से 25 नवंबर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, एमपी-यूपी के इन 17 स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

train
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.