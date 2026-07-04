बेटी के साथ एक्टिवा पर लड़के को बैठा देख, ग्वालियर में गुस्से में बौखलाया पिता

बताया गया है कि शुक्रवार को गोलू सेन किसी काम से बाजार जा रहा था, तभी उसने एक युवती से लिफ्ट मांगी थी, युवती ने उसे अपनी एक्टिवा पर लिफ्ट दी थी। वो युवती बल्देव कुशवाह की बेटी थी और बल्देव व उसके भाई चंदन ने एक्टिवा पर उसे बेटी के साथ बैठा देख लिया था। बेटी के साथ एक्टिवा पर बैठा देख आरोपियों ने न जाने क्या सोच लिया और इस कदर गुस्साए कि मारपीट कर दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पिता-पुत्र को अस्पताल लेकर पहुंची। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों बल्देव कुशवाह व उसके भाई चंदन कुशवाह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।