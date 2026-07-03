पीढ़ियों का सपना, हो रहा साकार… बच्चों का मेडल और पहली इंटरनेशनल फ्लाइट: स्पोर्ट्स कोटे ने लगाया वो ‘जैक’, सात समंदर पार गया पूरा परिवार

ग्वालियर. उपनगरीय इलाकों और तंग गलियों के खेल मैदानों से अब ऐसी कहानियां निकल रही हैं, जो सीधे सात समंदर पार जाकर लैंड कर रही हैं। यह कहानी उन माता-पिता की है, जिन्होंने पूरी उम्र सिर्फ ग्वालियर के रेलवे स्टेशन से दिल्ली या मुंबई जाने वाली ट्रेनों को हसरत भरी निगाहों से देखा था और कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने का सपना भी नहीं बुना था। लेकिन आज, उनके घर के आंगन में खेलकूद कर बड़े हुए बच्चे अपनी मेहनत और स्पोर्ट्स कोटे के दम पर न सिर्फ खुद आसमान छू रहे हैं, बल्कि अपने बुजुर्ग माता-पिता को भी पासपोर्ट बनवाकर विदेश की सैर करा रहे हैं। महाराज बाड़ा स्थित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पिछले तीन साल में खेलों के दम पर सरहद लांघने वाले जांबाजों की संख्या में 20 फीसदी का उछाल आया है। जानकारों और खेल प्रेमियों का मानना है कि ग्वालियर के बच्चों में खेलों को लेकर जो नया जुनून पैदा हुआ है, उससे अगले साल यह 20 फीसदी का आंकड़ा और भी बड़ा होने वाला है। जानकार इसे अच्छा संकेत मान रहे हैं।