तान्या मित्तल पर धमकाने का आरोप, अंडरवर्ल्ड से इंफ्लूएंसर को आ रहे अंजान कॉल्स, ग्वालियर में की शिकायत

Gwalior Tanya Mittal Complaint: बिग बॉस शो से चर्चा में आईं मध्यप्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली मॉडल व एक्ट्रेस तान्या मित्तल एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। तान्या मित्तल पर मुंबई के एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर फैजान अंसारी ने धमकी देने के आरोप लगाए हैं। इंफ्लूएंसर फैजान अंसारी ने ग्वालियर एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत कर बताया है कि पुराने केस को वापस लेने के लिए तान्या मित्तल उन पर तरह-तरह से दबाव बना रही हैं। अंडरवर्ल्ड और उत्तर प्रदेश के रसूखदारों के उसे बीते कुछ दिनों से अंजान नंबरों से फोन कॉल्स आ रहे हैं। धमकी दी जा रही है कि अगर तान्या मित्तल के खिलाफ दर्ज कराया पुराना केस वाप नहीं लिया तो जान से मार देंगे।