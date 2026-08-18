एमएलबी में अंग्रेजी का सबसे ज्यादा क्रेज, इतिहास ने भी तोड़े दाखिले के आंकड़े

प्रवेश आंकड़ों में सबसे रोचक स्थिति इतिहास विषय की है। यहां निर्धारित 190 सीटों के मुकाबले 192 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। यानी स्वीकृत सीट क्षमता से दो अधिक प्रवेश दर्ज हुए हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र, फंक्शनल इंग्लिश सहित कई अन्य विषयों में भी उपलब्ध सीटों पर प्रवेश पूरा हो चुका है। इतिहास में सीटों से अधिक प्रवेश का आंकड़ा इस बात का संकेत है कि विद्यार्थियों के बीच इस विषय की मांग बनी हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इतिहास महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, जिसका असर प्रवेश के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है।