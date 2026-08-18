नाप-तौल कानून में फीस बढ़ोतरी पर उबला व्यापारियों का गुस्सा : बोले – एमपी में 1.5 लाख, यूपी में सिर्फ 7500, यह कैसा न्याय?

निर्माता से व्यापारी तक… प्रस्तावित फीस ने बढ़ाई चिंता

बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा रजिस्ट्रेशन शुल्क को लेकर रही। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार विनिर्माता के लिए 1.50 लाख रुपए, व्यापारी के लिए 1 लाख रुपए और मरम्मतकर्ता के लिए 50 हजार रुपए शुल्क प्रस्तावित किया गया है। व्यापारियों ने इसे अत्यधिक बताते हुए पड़ोसी राज्यों की फीस से तुलना की। व्यापारियों के मुताबिक उत्तरप्रदेश में यही शुल्क विनिर्माता के लिए 7,500 रुपए तथा व्यापारी और मरम्मतकर्ता के लिए 1,500 रुपए है। छत्तीसगढ़ में विनिर्माता के लिए 10 हजार तथा व्यापारी और मरम्मतकर्ता के लिए 1,000 रुपए निर्धारित हैं। राजस्थान में विनिर्माता के लिए 25 हजार और व्यापारी व मरम्मतकर्ता के लिए 10 हजार रुपए फीस बताई गई। व्यापारियों का तर्क था कि जब आसपास के राज्यों में शुल्क इतना कम है तो मध्यप्रदेश में कई गुना अधिक फीस प्रस्तावित करने का औचित्य क्या है? उनका कहना था कि प्रस्तावित व्यवस्था को लागू करने से पहले इसके आर्थिक प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए।