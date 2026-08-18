18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

नाप-तौल कानून में फीस बढ़ोतरी पर उबला व्यापारियों का गुस्सा : बोले – एमपी में 1.5 लाख, यूपी में सिर्फ 7500, यह कैसा न्याय?

नाप-तौल के नियमों में बदलाव के साथ प्रस्तावित शुल्क वृद्धि ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। मध्यप्रदेश में विधिक माप विज्ञान से जुड़े रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तावित नई फीस को लेकर व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Narendra Kumar Kuiya

Aug 18, 2026

नाप-तौल के नियमों में बदलाव के साथ प्रस्तावित शुल्क वृद्धि ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। मध्यप्रदेश में विधिक माप विज्ञान से जुड़े रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तावित नई फीस को लेकर व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं।

नाप-तौल के नियमों में बदलाव के साथ प्रस्तावित शुल्क वृद्धि ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। मध्यप्रदेश में विधिक माप विज्ञान से जुड़े रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तावित नई फीस को लेकर व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं।

  • चैंबर ऑफ कॉमर्स में गरजी आपत्ति, 30 दिन में शासन को भेजेंगे सुझाव

ग्वालियर. नाप-तौल के नियमों में बदलाव के साथ प्रस्तावित शुल्क वृद्धि ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। मध्यप्रदेश में विधिक माप विज्ञान से जुड़े रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तावित नई फीस को लेकर व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में प्रस्तावित शुल्क कई गुना अधिक है, ऐसे में इसका सीधा असर कारोबार की लागत पर पड़ेगा। इसी मुद्दे पर मंगलवार शाम ‘चैंबर भवन’ में व्यापारियों के साथ परिचर्चा आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 में प्रस्तावित संशोधनों के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई और व्यापारियों से आपत्तियां व सुझाव लिए गए। संचालन मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल ने किया। संयुक्त अध्यक्ष सुरेश बंसल, उपाध्यक्ष संदीप नारायण अग्रवाल सहित कार्यकारिणी समिति के सदस्य और व्यापारी मौजूद रहे।

निर्माता से व्यापारी तक… प्रस्तावित फीस ने बढ़ाई चिंता
बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा रजिस्ट्रेशन शुल्क को लेकर रही। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार विनिर्माता के लिए 1.50 लाख रुपए, व्यापारी के लिए 1 लाख रुपए और मरम्मतकर्ता के लिए 50 हजार रुपए शुल्क प्रस्तावित किया गया है। व्यापारियों ने इसे अत्यधिक बताते हुए पड़ोसी राज्यों की फीस से तुलना की। व्यापारियों के मुताबिक उत्तरप्रदेश में यही शुल्क विनिर्माता के लिए 7,500 रुपए तथा व्यापारी और मरम्मतकर्ता के लिए 1,500 रुपए है। छत्तीसगढ़ में विनिर्माता के लिए 10 हजार तथा व्यापारी और मरम्मतकर्ता के लिए 1,000 रुपए निर्धारित हैं। राजस्थान में विनिर्माता के लिए 25 हजार और व्यापारी व मरम्मतकर्ता के लिए 10 हजार रुपए फीस बताई गई। व्यापारियों का तर्क था कि जब आसपास के राज्यों में शुल्क इतना कम है तो मध्यप्रदेश में कई गुना अधिक फीस प्रस्तावित करने का औचित्य क्या है? उनका कहना था कि प्रस्तावित व्यवस्था को लागू करने से पहले इसके आर्थिक प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए।

30 दिन में आपत्तियां, चैंबर्स भी होंगे साथ
बैठक में अध्यक्ष डॉ.प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश ने 31 जुलाई को मध्यप्रदेश राजपत्र में संशोधन का प्रारूप प्रकाशित कर 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसी के मद्देनजर व्यापारियों के सुझावों को संकलित किया गया। बैठक में तय किया गया कि रजिस्ट्रेशन फीस सहित अन्य प्रस्तावित प्रावधानों में संशोधन की मांग को लेकर विभाग को शीघ्र आपत्तियां भेजी जाएंगी। साथ ही प्रदेश के अन्य चैंबर्स के माध्यम से भी इन आपत्तियों को भेजने का आव्हान किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2026 07:31 pm

Published on:

18 Aug 2026 07:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / नाप-तौल कानून में फीस बढ़ोतरी पर उबला व्यापारियों का गुस्सा : बोले – एमपी में 1.5 लाख, यूपी में सिर्फ 7500, यह कैसा न्याय?

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्थापना दिवस पर यादों के आंगन में लौटा एलएनआइपीई का पुराना कारवां

LNIPE Foundation Day
ग्वालियर

एमएलबी में अंग्रेजी का सबसे ज्यादा क्रेज, इतिहास ने भी तोड़े दाखिले के आंकड़े

mlb collage
ग्वालियर

Heavy Rain Alert MP: मानसूनी ट्रफ लाइन एक्टिव, 19 जिलों में मूसलाधार बारिश अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert MP: बंगाल की खाड़ी में बना नया कम दबाव का क्षेत्र (Photo Source - Patrika)
ग्वालियर

धान के पीबी 1885 बीज में निकली खराबी -दावा 85% का, अंकुरण सिर्फ 50%: , कृषि विभाग के पंचनामे ने खोली कंपनी की पोल

selling
ग्वालियर

Gwalior news: 23 अगस्त से पहले करा लें e-KYC, चूके तो 156 रुपए किलो मिलेगा सिलेंडर

Domestic gas cylinder: ई-केवाइसी की डेडलाइन बढ़ी (Photo Source - patrika)
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.