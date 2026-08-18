Gwalior News: महिला को इंस्टाग्राम पर विज्ञापन क्लिक करना पड़ा महंगा, खाते से उड़े 98000 रुपए

वहीं, शहर के महाराजपुरा इलाके में भी साइबर ठगी का चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहां महिला को क्रेडिट कार्ड पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने का झांसा देकर ठगों ने खाते से 1.38 लाख रुपए उड़ा दिए। शताब्दीपुरम निवासी रिंकी (33) पत्नी राजेन्द्र सिंह धाकड़ ने पुलिस को बताया कि 21 अप्रैल को उनके मोबाइल पर कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को बैंककर्मी बताया और भरोसा होने पर रिंकी ने एक्स्ट्रा चार्ज लगने की समस्या बताई। ठग ने लिंक भेजकर फॉर्म भरने को कहा। रिंकी ने जानकारी भर दी। इसके बाद दो बार में खाते से 1.38 लाख रुपए निकल गए।