पंकज विश्वकर्मा और भव्या राव बने मध्यप्रदेश रैंकिंग टेबल टेनिस के चैंपियन

ग्वालियर। तृतीय मध्यप्रदेश रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का रविवार को रोमांचक मुकाबलों के साथ समापन हुआ। पुरुष एकल के फाइनल में इंदौर के पंकज विश्वकर्मा ने उज्जैन के शिवम सोलंकी को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। महिला एकल के फाइनल में इंदौर की भव्या राव ने भोपाल की पारमी नागदेवे को 4-1 से शिकस्त देकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। तीन दिन तक चली प्रतियोगिता में प्रदेशभर से आए खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में दमखम दिखाया। समापन दिवस पर पुरुष और महिला एकल के साथ युवा वर्ग के फाइनल मुकाबले भी खेले गए। खिलाड़ियों के बीच कई मुकाबले बेहद रोमांचक रहे और अंतिम अंक तक जीत के लिए संघर्ष देखने को मिला। समापन समारोह में ओम सोनी ने विजेताओं को सम्मानित किया।