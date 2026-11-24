रहवासियों का कहना है कि, कॉलोनी में कुत्तों के झुंड राहगीरों और बच्चों को दौड़ाते हैं। इससे बच्चों का अकेले बाहर निकलना और लोगों का पैदल आवागमन मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी आवारा कुत्तों को लाकर राघौगढ़ और साड़ा कॉलोनी क्षेत्र में छोड़े जाने की समस्या सामने आती रही है। इस संबंध में भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकित शर्मा पूर्व में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लिखित शिकायत दे चुके हैं। शांति समिति की बैठक में भी आवारा कुत्तों की समस्या उठाई गई थी। इसके बावजूद रहवासियों के अनुसार, अब तक कोई प्रभावी समाधान नहीं हुआ है।