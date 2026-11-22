बरसत गांव में रहने वाले किसान हेमराज मीना के कुएं में मगरमच्छ होने की सूचना मिलने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी मधुसूदनगढ़ धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंची। कुएं में पानी ज्यादा होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी समय लगा। सुबह करीब 7 बजे मोटर चलवाकर कुएं का पानी कम करने की प्रक्रिया शुरू की गई। दोपहर करीब 2 बजे तक पानी कम होने के बाद रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू हो सकी। तब कहीं जाकर मगरमच्छ को बाहर निकाला जा सका। ऑपरेशन को सफल बनाने गुना से इस तरह के रेस्क्यू में विशेषज्ञता रखने वाले पप्पू दादा को बुलाया गया। वन कर्मचारियों और विशेषज्ञ ने संयुक्त प्रयास करते हुए जाल की मदद से मगरमच्छ को नियंत्रित किया और सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला।