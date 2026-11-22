हादसे के बाद राहगीरों ने रुककर घायलों की मदद की और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और 33 लोग घायल हुए हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें रक्षा प्रजापति, प्रेमरानी यादव व राकेश यादव शामिल हैं। मृतकों के परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है। क्या ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा है या फिर किसी दूसरे वाहन ने उसे टक्कर मारी थी, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।