Sagar woman murder case: मध्य प्रदेश के सागर जिले के कैंट थाना क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मिले महिला के शव की पहचान शांतिबाई अहिरवार 42 वर्ष निवासी करीला के रूप में हुई है। महिला की हत्या के संदेह में पुलिस ने उसके पति दुलीचंद को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पति की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक मामले का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस घटना की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। घटना सोमवार रात की मानी जा रही है और मंगलवार सुबह महिला रेलवे ओवरब्रिज के नीचे संदिग्ध अवस्था में मिली।