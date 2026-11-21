Sagar liquor deaths: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक बार शराब ने हलचल मचा दी है। बंडा क्षेत्र के सेमरा रामचंद्र गांव में शराब पीने के बाद दो लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद शुक्रवार को जान चली गई। दोनों मृतक एक-दूसरे के पड़ोसी थे। एक की घर में दम तोड़ा, जबकि दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों की पहचान कमलेश पुत्र नारायण लोधी 45 वर्ष और चंद्रभान पुत्र मुलायम सिंह 42 वर्ष के रूप में हुई है। एक तरफ जहां जिले में एक बार फिर नकली शराब को लेकर सवाल उठने लगे है। वहीं, दूसरी तरफ मृतकों की मेडिकल हिस्ट्री की जांच भी की जा रही है। बताया जा रहा है की कमलेश और चन्द्रभान पहले ही बिमारियों से ग्रसित थे।