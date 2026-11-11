मवेशियों की खुशहाली के लिए उमड़ा जनसैलाब, कारस देव मंदिर में एमपी के साथ राजस्थान-यूपी से पहुंचे भक्त

मंदिर की मान्यता हजारों साल पुरानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि, ये प्रदेश का इकलौता मंदिर है, जहां पशुधन की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए पूजा होती है। इस वजह से हर साल दीपावली की दोज के दिन यहां मध्य प्रदेश के साथ - साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में इस दौरान भक्ति और उत्सव का माहौल बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि, ये पर्व न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि पशुपालन करने वाले किसानों के लिए उम्मीद और विश्वास का प्रतीक भी है। कारस देव की कृपा से उनके पशु स्वस्थ रहते हैं और उनके जीवन में समृद्धि आती है।