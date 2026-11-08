गुना में भीषण आग, बोलेरो पिकअप समेत 2 वाहन जले, 3 लोग झुलसे

इधर, घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने एकजुट होकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। वहीं, गार्मीणों द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार गांव दूरस्थ क्षेत्र में होने के कारण दमकल वाहन सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचने में करीब एक से डेढ़ घंटे का समय लग गया। हालांकि, तबतक किसान का भारी नुकसान हो चुका था। फिलहाल, दमकल वाहन पहुंचने के बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं, पुलिस अब आग लगने के कारणों की जांच करने के साथ साथ हुए नुकसान का आंकलन करने में जुट गई है।