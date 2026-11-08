गुना में भीषण आग, बोलेरो पिकअप समेत 2 वाहन जले, 3 लोग झुलसे

खलियान में भीषण आग (फोटो सोर्स: Patrika)
Guna News : मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले कुम्हारी गांव में रविवार सुबह करीब 9:30 बजे एक किसान के खलियान में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और खलियान में रखी मक्का की फसल, भुट्टे सहित अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया।
बता दें कि, इस दौरान खलियान में खड़े एक बोलेरो पिकअप वाहन समेत एक अन्य चार पहिया वाहन में भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि, उन्हें काफी दूर से साफ तौर पर देखा जा सकता था, जबकि आग लगने से उठा धुआं करीब 5 किलो मीटर दूर से दिखाई दे रहा था। वहीं, हादसे में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।
वहीं, आग की चपेट में आने से खलियान के मालिक किसान पप्पू धाकड़, उनके पुत्र अनिल धाकड़ के साथ साथ पड़ोस में रहने वाले एक अन्य किसान भगवानलाल शिकारी बुरी तरह से झुलस गए हैं। फिलहाल, तीनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।
इधर, घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने एकजुट होकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। वहीं, गार्मीणों द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार गांव दूरस्थ क्षेत्र में होने के कारण दमकल वाहन सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचने में करीब एक से डेढ़ घंटे का समय लग गया। हालांकि, तबतक किसान का भारी नुकसान हो चुका था। फिलहाल, दमकल वाहन पहुंचने के बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं, पुलिस अब आग लगने के कारणों की जांच करने के साथ साथ हुए नुकसान का आंकलन करने में जुट गई है।
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