इससे पहले ब्यावरा की ओर से गुना पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह का चिंताहरण टोल नाके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सुबह करीब 11:30 बजे हुए इस स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान कुछ कार्यकर्ता अपने बच्चों को भी साथ लेकर पहुंचे थे। इस दौरान जीतू पटवारी एक बच्चे से न सिर्फ बातचीत की, बल्कि उसे दुलारते हुए भी नजर आए। स्वागत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। इसके बाद पटवारी और जयवर्धन सिंह आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए।