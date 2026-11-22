जिले के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे-44 पर महज 12 दिन में ये तीसरा बड़ा सड़क हादसा है, जिसमें कुल मिलाकर 11 लोगों की मौत हो चुकी है। आज हुए हादसे से पहले नर्मदा स्नान के लिए जा रहे भैंसा गांव के श्रद्धालुओं की कार खड़े ट्रक में जा घुसी थी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इस तरह हादसे में कुल 7 लोगों ने जान गवाई थी। वहीं, शनिवार को भी तीर्थ यात्रा से लौट रही यात्रियों की मिनी बस एक ट्रक से जा टकराई थी, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी, जबकि 12 लोग घायल भी हुए थे। वहीं, आज श्रद्धालुओं के साथ हुए हादसे को जोड़ दें तो मरने वालों की संख्या 11 हो गई है।