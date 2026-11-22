इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। संतोष का बेटा दुर्गेश कक्षा तीसरी में पढ़ता था। परिवार में दो बेटियां आयुषी (14) और राशि (12) हैं। दुर्गेश दोनों बहनों का इकलौता भाई था। एक ही हादसे में पिता और इकलौते भाई को खोने से दोनों बेटियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस बेटी ने अपनी आंखों के सामने पिता और भाई को कुएं में गिरते देखा, उसके सामने यह हादसा जीवनभर का दर्द छोड़ गया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि इसी धनतेरस पर नया ट्रैक्टर संतोष यादव ने खरीदा था।