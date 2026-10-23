छतरपुर में अवैध खाद के सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन, मैरिज गार्डन में छिपा रखा था जखीरा

Chhatarpur News :मध्य प्रदेश में चल रही खाद की किल्लत के बीच सूबे के छतरपुर में खाद की बड़ी कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। दरअसल, शहर के नारायणपुरा रोड पर स्थित अमर गार्डन में शुक्रवार को पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गार्डन के कमरों से डीएपी खाद जब्त की है। बताया जा रहा है कि, यहां दो कमरों के अंदर और जमीन पर खाद की बोरियां रखी मिलीं। मामले में ओमप्रकाश रैकवार और अनुराग शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की गई है।