NOC के बदले मांगी रिश्वत, कटनी नगर निगम लिपिक 20 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Katni News : मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में निर्माण कार्य के लिए बैंक से ऋण लेने के उद्देश्य से नगर निगम की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के बदले रिश्वत मांगने वाले नगर निगम के लिपिक को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने शुक्रवार को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरप्तार किया है। आरोपी की पहचान नगर निगम की संपदा शाखा में पदस्थ लिपिक आलोक गर्ग के रूप में हुई है। कार्रवाई के बाद लोकायुक्त टीम आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है।