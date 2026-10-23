धार का रिश्वतखोर लाईनमैन गिरफ्तार, 15 हजार ले चुका था, 4 हजार और लेते धराया

लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, बदनावर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बालोदा माझी में रहने वाले 38 वर्षीय किसान राजेश दास ने 22 अक्टूबर को इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त टीम को बताया था कि, उसके पिता के नाम पर कृषि के काम के लिए एक अस्थाई बिजली कनेक्शन था, जिसे स्थाई कराने के लिए उन्होंने संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन बदनावर (ग्रामीण) में पदस्थ लाईन परिचालक 35 वर्षीय सौरभ कुमार जैन को दिए थे।