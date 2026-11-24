MP News : गन्ना कटाई के नाम पर मध्य प्रदेश के दो अलग - अलग जिलों के मजदूरों को अच्छी कमाई का लालच देकर ले जाने और फिर बंधक बनाने का हैरान करनो वाला मामला सामने आया है। प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम सांभरपुरा के 10 मजदूरों (05 महिला और 05 पुरुष) को महाराष्ट्र के जिला धाराशिव (उस्मानाबाद) में बंधक बनाकर जबरन मजदूरी कराई जा रही थी। सूचना पर थाना शाहपुर पुलिस ने स्थानीय प्रशासन की मदद से प्रभावी कार्रवाई करते हुए सभी मजदूरों और उनके बच्चों को मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान खरगोन के 8 मजदूर (04 महिला और 04 पुरुष) उनके बच्चे भी बंधक थे। पुलिस ने उन्हें भी मुक्त कराया।