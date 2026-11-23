जिले में पांच से 12 साल के 10 बच्चे टाइप-1 डायबिटिज के पीडि़त सामने आए है। बचपन को सुरक्षित करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवाचार कर मिशन मधुहारी से यूनिट शुरू किया गया है। टाइप-1 मधुमेह से ग्रस्त ऐसे बच्चों-किशोरों के लिए संचालित होगा, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो। हेल्थ फॉलोअप, नियमित उपचार और दवा वितरण हर शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन विशेषज्ञ एमडी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चेकअप करेंगे। बच्चों को नि:शुल्क इंसुलीन, एक-एक ग्लूको मीटर तथा प्रतिमाह के लिए 100 की संख्या में ग्लूको स्ट्रिप दी जाएगी।