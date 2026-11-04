बुरहानपुर में कपास और तुवर के बीच चल रही थी गांजे की खेती, 1 लाख का माल पकड़ाया, मालिक फरार

Burhanpur News :मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नेपानगर पुलिस ने गांजे की अवैध खेती का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ग्राम मांडवा के पटेल मोहल्ले में स्थित एक खेत में दबिश देकर गांजे के 96 पौधे जब्त किए हैं। जब्त किए गए पौधों का कुल वजन 49 किलो 740 ग्राम बताया जा रहा है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपए बताई जा रही है। खेत में कपास और तुवर की फसल के बीच गांजे के पौधे लगाए गए थे। कार्रवाई के दौरान खेत मालिक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।