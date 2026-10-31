मक्का-मदीना गए यात्री नहीं लौट पा रहे भारत, बुरहानपुर के परिवारों की बढ़ी चिंता

इमरान ने बताया कि, दूसरे देश से होते हुए आने पर फ्लाइट किराया और वीजा समेत अन्य खर्च काफी अधिक आ रहे हैं। हर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये एक लाख से भी अधिक है, जिसे वहन कर सभी के बस में नहीं है। यहां वीजा की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। होटल का किराया और दीगर खर्च भी काफी मुश्किल हैं। उन्होंने बताया कि, भारत के सैकड़ों लोग यहां फंसे हुए हैं। जिनके पास अधिक पैसे हैं वो तो दूसरे देशों के जरिए यात्रा कर भारत पहुंच चुके हैं। लेकिन, जिनका इतना बजट नहीं, उनके लिए भारत सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वो सुरक्षित अपने वतन लौट सकें।