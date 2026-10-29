वैज्ञानिक से कलेक्टर तक का सफर, रुडक़ी से इंजीनियरिंग,ऑक्सफोर्ड से एमपीपी की पढ़ाई

Burhanpur DM Vivek Kumar. नवागत कलेक्टर ने जिले में केला,कपड़ा उद्योग, पर्यटन विकास को बताया पहली प्राथमिकता 2017 बैच के आईएएस नवागत कलेक्टर विवेक कुमार मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ वैज्ञानिक रहे है। डीआरडीओ में मिसाइलों पर काम करने के साथ जनसेवा का जज्बा जागा तो यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले प्रसास में ही 2016 में आईपीएस बनने पर ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन दूसरे प्रयास में 2017 आईएएस के लिए चयन हुआ। नवागत कलेक्टर ने पर्यटन विकास, केला, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के साथ जनता से सीधा संवाद कर समस्याओं का समय पर समाधान करना पहली प्राथमिकता बताया।