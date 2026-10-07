बुरहानपुर में युवक की हत्या, परिजनों ने हाइवे पर लगाया जाम

मृतक युवक की पहचान 39 वर्षीय धनराज तायड़े के रूप में हुई है। धनराज लोधीपुरा क्षेत्र में रहता था, बताया जा रहा है कि बुधवार शाम को वह किसी काम से घर से निकला था और जैसे ही गणपति नाका चौराहे पर पहुंचा तभी तीन-चार युवकों ने उसे घेर लिया और विवाद करते हुए उस पर हमला कर फरार हो गए। घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल हालत में तुरंत धनराज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की।