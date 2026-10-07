7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बुरहानपुर

बुरहानपुर में युवक की हत्या, परिजनों ने हाइवे पर लगाया जाम

Youth Murder: इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर गणपति थाना चौराहे के पास युवक की हत्या, पुरानी रंजिश के चलते तीन से चार युवकों ने विवाद के बाद की हत्या।
2 min read
Google source verification

बुरहानपुर

image

Shailendra Sharma

Oct 07, 2026

burhanpur news

youth murder family protest highway jam, घटनास्थल पर लोगों की भीड़ (Source-Patrika)

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में बुधवार को एक युवक की सरेराह अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी। घटना इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाइवे पर गणपति नाका चौराहे की है, जहां युवक को कुछ बदमाशों ने घेरा और हमला कर फऱार हो गए। युवक को तुरंत मौके पर मौजूद लोग गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश होने की बात सामने आ रही है।

शाम करीब 7 बजे की घटना

मृतक युवक की पहचान 39 वर्षीय धनराज तायड़े के रूप में हुई है। धनराज लोधीपुरा क्षेत्र में रहता था, बताया जा रहा है कि बुधवार शाम को वह किसी काम से घर से निकला था और जैसे ही गणपति नाका चौराहे पर पहुंचा तभी तीन-चार युवकों ने उसे घेर लिया और विवाद करते हुए उस पर हमला कर फरार हो गए। घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल हालत में तुरंत धनराज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की।

पुराने विवाद की आशंका, परिजनों ने किया प्रदर्शन

घटना की जानकरी लगते ही मृतक धनराज के परिजन व रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे और नाराजगी जताते हुए हाइवे पर प्रदर्शन कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह परिजनों को समझाईश देकर शांत कराते हुए प्रदर्शन खत्म कराया। पुलिस के मुताबिक धनराज का तीन-चार व्यक्तियों से विवाद हुआ था, प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश के कारण हत्या होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। खबरें हैं कि जांच के दौरान कुछ युवकों के नाम भी सामने आए हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 10:04 pm

Published on:

07 Oct 2026 09:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / बुरहानपुर में युवक की हत्या, परिजनों ने हाइवे पर लगाया जाम

बड़ी खबरें

View All

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बुरहानपुर में गणेश प्रतिमा पर पथराव का आरोप, हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई FIR

Ganesh Idol Stone Pelting
बुरहानपुर

बुरहानपुर में 15 हजार नए ‘स्मार्ट मीटरों’ से होगी रियल टाइम मॉनीटरिंग, कम होगा ‘बिजली बिल’

स्मार्ट मीटर की फोटो (Photo Source - Patrika और magnific)
बुरहानपुर

एमपी के 4 बड़े शहरों को जोड़ेगा 1000 करोड़ का फोर-लेन, जल्द पूरा होगा प्रोजेक्ट

नेशनल हाईवे से इंदौर से हैदराबाद की दूरी भी हो जाएगी कम
बुरहानपुर

यूरोप की सबसे ऊंची छोटी पर लहराया तिरंगा और MP का ध्वज, बुरहानपुर के योगेश कुमार ने 18510 फीट पर बनाई वीडियो

yogesh kumar surjiya mount elbrus climb tiranga mp heart of india flag
बुरहानपुर

त्योहारों से पहले बढ़ी बुरहानपुर के केले की डिमांड, किसानों को मिल रहे शानदार दाम

Banana Price
बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.