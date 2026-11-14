बुरहानपुर में सुबह महसूस हुए भूकंप के हल्के झटके, शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कांपी धरती

खंडवा से मिली जानकारी अनुसार जिला मुख्यालय से 88 किलोमीटर दूरी (धौलकोट कुंडिया - खरगोन) गहराई 10 किलोमीटर पर केंद्र रहा। समय 9 बजकर 15 मिनट 28 सेकंड है। जिसकी तीव्रता - 4.5 (हल्का) मेहसूस हुई। कृषि एवं मौसम विशेषज्ञ डॉ. सौरव गुप्ता ने कहा कि इस तरह के झटकों के बाद दो से तीन दिन तक सजग रहे। खरगौन में भूकंप के झटके लगे हैं। तगड़े झटकों से खलबली मच गई। जान बचाने लोग घर से बाहर भागे। खरगोन में सुबह महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता। गहराई कम होने के कारण खरगोन शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों ने कंपन को स्पष्ट रूप से महसूस किया