सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड की कमी, खतरे में एनीमिया, थैलेसीमिया पीडि़तों की जान

जिला अस्पताल में ग्रामीण औश्र आदिवासी क्षेत्रों से डिलीवरी के लिए पहुंच रही महिलाओं के शरीर में खून की कमी अधिक देखन को मिल रही है।एक से दो यूनिट शरीर में ब्लड होने पर सिजेरियन एवं नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक महिला को तीन से चार यूनिट ब्लड लग रहा है। जबकि यह हालात प्रतिदिन प्रसूव के लिए पहुंच रही महिलाओं के सामने बन रहे है। एनीमिक होने और प्रसव के बाद ब्लीडिंग ज्यादा होने पर तत्काल रक्त की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दुर्घटना में घायल हुए लोगों को भी खून की आवश्यकता होती है। गांव से आए लेागों के पास डोनर साथ नहीं होने से जिंदगी बचाने के लिए स्टॉक में रखा ब्लड देना पड़ता है। शहर में 18 थैलेसीमिया पीडि़तों को भी हर माह ब्लड देना पड़ रहा है।