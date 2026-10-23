बुरहानपुर के रिहायशी क्षेत्र में नजर आया तेंदुआ, वन विभाग ने बढ़ाई गश्त

वन विभाग एसडीओ विनय कुमार ने बताया कि सिंधीबस्ती-हमीदपुरा बायपास रोड पर तेंदुआ होने की सूचना मिली है।एक फुटेज सामने आया है, जिसमें एक जानवर दिखाई दे रहा है, लेकिन यह तेंदुआ है यह अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।क्षेत्र में निरीक्षण कर गश्त बढ़ा दी है। तेंदुए के पगमार्क भी कही नजर नहीं आए है। शहरी क्षेत्र होने से वन विभाग टीम को रात्रि के समय जांच के लिए भेजा गया था दोबारा से रात्रि के समय टीम आसपास के क्षेत्र एवं मुख्य रोडपर गश्त करेगी। अगर तेंदुए का मूवमेंट नजर आएंगा तो आगे की कार्यवाही की जाएगी।