स्पेशल शक्ति टीम गरबा पंडालों में असामाजिक तत्वों पर रख रही नजर

एसपी आशुतोष बागरी ने कहा कि नवरात्रिउत्सव एवं गरबा आयोजन शांति के साथ संपन्न हो इसलिए असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रख रही हैं। पुलिस की शक्ति टीम हर दिन रंगीन परिधानों में गरबा खेलने वालों के बीच पहुंचकर कार्रवाई कर रही है।त्योहारों के समय भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ या अन्य अपराधों को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है। इसलिए पुलिस की यह गोपनीय टीम उन व्यक्तियों पर भी कड़ी निगाह रख रही है जो बिना अनुमति या गलत इरादे से वीडियो एवं फोटो खींच रहे हैं, जिससे किसी की निजता का उल्लंघन न हो।