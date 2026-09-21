एमपी के 4 बड़े शहरों को जोड़ेगा 1000 करोड़ का फोर-लेन, जल्द पूरा होगा प्रोजेक्ट

इंदौर-इच्छापुर 4-लेन हाईवे निर्माण और उससे मिलने वाले सड़क संपर्क का बुरहानपुर वासियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। यही कारण है कि यहां प्रोजेक्ट के लिए खासी उत्सुकता है। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हाईवे चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। सोमवार को प्रशासनिक अमले ने हाईवे किनारे रखी टपरियों को हटाने के साथ ही अवैध अतिक्रमण को भी चिन्हित किया। इसके साथ ही हाईवे पर डिवाइडर निर्माण के लिए मार्किंग की गई।