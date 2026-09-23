23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बुरहानपुर

बुरहानपुर में 15 हजार नए ‘स्मार्ट मीटरों’ से होगी रियल टाइम मॉनीटरिंग, कम होगा ‘बिजली बिल’

Smart Meter: घरेलू कनेक्शनों के बाद अब करीब 15 हजार थ्री-फेस व्यावसायिक कनेक्शनों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे बिजली चोरी और ओवरलोडिंग पर अंकुश लगेगा तथा बिलिंग प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।
2 min read
Google source verification

बुरहानपुर

image

Astha Awasthi

Sep 23, 2026

स्मार्ट मीटर की फोटो (Photo Source - Patrika और magnific)

स्मार्ट मीटर की फोटो (Photo Source - Patrika और magnific)

Burhanpur news: अब व्यावसायिक बिजली कनेक्शनों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में 50 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली वितरण कंपनी द्वारा लगभग 15 हजार स्मार्ट मीटरों की नई मांग भेजी गई है। बिजली चोरी के साथ ओवरलोडिंग की समस्या खत्म होगी। बिजली कंपनी के शहर संभाग के आंकड़ों के अनुसार शहर में 72 हजार बिजली कनेक्शन है। जिसमें श्री फेस के लगभग 15 हजार कनेक्शन शामिल है।

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर शहर में श्री फेस के स्मार्ट मीटर लगाने के पहले चरण में घरेलू उपभोक्ताओं के यहां पर 50 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके है। अब थ्री फेस के व्यावसायिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी नई प्रणाली से जोड़ा जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की खपत की वास्तविक समय में निगरानी संभव होगी, जिससे बिलिंग प्रक्रिया पारदर्शी मजबूत होगी। व्यावसायिक कारखानों और उद्योगों में बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा। समय पर बिल के भुगतान और रीडिंग की व्यवस्था में सुधार के लिए पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू की गई है।

फिर शुरू होगा स्मार्ट लगाने का अभियान

नई व्यवस्था लागू होन से उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटरों को लेकर विरोध भी देखने को मिला था। अधिकांश उपभोक्ताओं ने मीटर नहीं लगाए थे, लेकिन कंपनी द्वारा अधिकांश क्षेत्र में मीटर लगाए गए। करीब एक साल से डिजिटल मीटर लगाने का काम बंद हो गया था जो अब दोबारा से फिर शुरू होगा। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि एक दिन भी बिजली बिल भरने में देरी हो जाती है तो कंपनी ऑटोमेटिक बिजली बंद कर देती है। जिससे उन्हें असुविधा का सामना करना पड रहा है। बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की भी शिकायतें आ रही है।

यह होगा फायदा और नुकसान

पावरलूम कारखाने, फैक्ट्रियों के साथ छोटी उद्योगों के बिजली कनेक्शनों पर भी स्मार्ट मीटर-लगेंगे। कंपनी को मीटर की रीडिंग के लिए अलग से कर्मचारी को नहीं भेजना होगा। मानवीय त्रुटि की आशंका भी खत्म होगी और बिल जमा नहीं करने पर मीटर कार्यालय से ही बंद होगा। उपभोक्ताओं को यह फायदा होगा कि सही रीडिंग होगी। बिजली बिल भी कम होगा। सरकार की सब्सिडी का फायदा मिलेगा। ऐसा उपभोक्ता जो समय पर बिल का भुगतान नहीं करते या सीधे लाइन डालकर बिजली चोरी करते है ऐसे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। क्योकि नए मीटर की पहचान आसान हो जाएंगी। मीटर से छेड़छाड़ करने पर अलर्ट कमांड सेंटर को मिलेगा।

घरेलू कनेक्शनों के बाद अब थ्री फेस के व्यावसायिक कनेक्शनों पर भी स्मार्ट मीटर लगेंगे। 15 हजार से अधिक कनेक्शन होने पर कंपनी स्तर पर प्रक्रिया चल रही है।- रंजीत कुमार, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर

MP fake passport racket: 9 साल से देश में छुपा था फर्जी पासपोर्ट कांड का मास्टरमाइंड, STF को मिले तगड़े कनेक्शन

ये भी पढ़ें
MP fake passport racket (फोटो सोर्स- Magnific)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 02:46 pm

Published on:

23 Sept 2026 02:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / बुरहानपुर में 15 हजार नए ‘स्मार्ट मीटरों’ से होगी रियल टाइम मॉनीटरिंग, कम होगा ‘बिजली बिल’

बड़ी खबरें

View All

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 4 बड़े शहरों को जोड़ेगा 1000 करोड़ का फोर-लेन, जल्द पूरा होगा प्रोजेक्ट

नेशनल हाईवे से इंदौर से हैदराबाद की दूरी भी हो जाएगी कम
बुरहानपुर

यूरोप की सबसे ऊंची छोटी पर लहराया तिरंगा और MP का ध्वज, बुरहानपुर के योगेश कुमार ने 18510 फीट पर बनाई वीडियो

yogesh kumar surjiya mount elbrus climb tiranga mp heart of india flag
बुरहानपुर

त्योहारों से पहले बढ़ी बुरहानपुर के केले की डिमांड, किसानों को मिल रहे शानदार दाम

Banana Price
बुरहानपुर

बुरहानपुर में भारी बारिश का अलर्ट, ताप्ती नदी में बाढ,आज बंद रहेगी स्कूल और आंगनवाड़ियां

बुरहानपुर में भारी बारिश का अलर्ट
बुरहानपुर

Burhanpur news: हाई सिक्योरिटी नंबर के बिना नहीं मिलेगी ऑनलाइन सेवा, विभाग तैयार कर रहा लिस्ट

Burhanpur news: ब्लैक लिस्ट करेगा विभाग (Photo Source - Patrika)
बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.