बुरहानपुर में 15 हजार नए ‘स्मार्ट मीटरों’ से होगी रियल टाइम मॉनीटरिंग, कम होगा ‘बिजली बिल’

पावरलूम कारखाने, फैक्ट्रियों के साथ छोटी उद्योगों के बिजली कनेक्शनों पर भी स्मार्ट मीटर-लगेंगे। कंपनी को मीटर की रीडिंग के लिए अलग से कर्मचारी को नहीं भेजना होगा। मानवीय त्रुटि की आशंका भी खत्म होगी और बिल जमा नहीं करने पर मीटर कार्यालय से ही बंद होगा। उपभोक्ताओं को यह फायदा होगा कि सही रीडिंग होगी। बिजली बिल भी कम होगा। सरकार की सब्सिडी का फायदा मिलेगा। ऐसा उपभोक्ता जो समय पर बिल का भुगतान नहीं करते या सीधे लाइन डालकर बिजली चोरी करते है ऐसे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। क्योकि नए मीटर की पहचान आसान हो जाएंगी। मीटर से छेड़छाड़ करने पर अलर्ट कमांड सेंटर को मिलेगा।