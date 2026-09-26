बुरहानपुर में गणेश प्रतिमा पर पथराव का आरोप, हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई FIR

पथराव के विरोध में गणेश मंडल ने प्रतिमा को सिंधी बस्ती चौराहे पर रोक दिया और मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गणपति थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने गणेश मंडल के सदस्यों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। गणेश मंडल की शिकायत पर गणपति थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।