जबलपुर में मन नहीं लगता था तो वृंदावन चले गया, प्रेमानंद महाराज से ली थी दीक्षा

मथुरा जिले के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य दीपक कुमार उर्फ रसिक दुलारी सरन की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई है। घायल को तुरंत ही सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। वृंदावन कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। शनिवार को उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। मृतक दीपक आश्रम के पीछे ही बनी सोसायटी में रहते थे और जबलपुर के रहने वाले थे। दीपक ने 2025 में प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली थी और हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते थे।