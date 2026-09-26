जबलपुर में मन नहीं लगता था तो वृंदावन चले गया, प्रेमानंद महाराज से ली थी दीक्षा

premanand maharaj disciple-वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेने के बाद भक्ति करता था जबलपुर का दीपक...। पुलिस मामले की जांच में जुटी...। (फोटो सोशल मीडिया)
वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के शिष्य दीपक कुमार उर्फ रसिक दुलारी की मौत से हड़कंप मच गया। दीपक की मौत चौथी मंजिल से गिरने से हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
मथुरा जिले के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य दीपक कुमार उर्फ रसिक दुलारी सरन की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई है। घायल को तुरंत ही सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। वृंदावन कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। शनिवार को उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। मृतक दीपक आश्रम के पीछे ही बनी सोसायटी में रहते थे और जबलपुर के रहने वाले थे। दीपक ने 2025 में प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली थी और हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते थे।
दीपक की मां लोंग बाई पटेल बताती हैं कि दोपहर में फोन से सूचना मिली कि दीपक की तबीयत खराब हो गई है। मां ने बताया कि वे पिछले साल दीपक से मिलने वृंदावन आई थी वो दूसरी जगह रही थी। तब पांच दिन वृंदावन में बेटे ने उन्हें मंदिरों के दर्शन कराए थे। मां बताती हैं कि दीपक का मन जबलपुर में नहीं लगता था तो वो प्रेमानंद जी महाराज के पास वृंदावन चले गया था फिर वो लौटकर नहीं आया।
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